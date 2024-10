Montesilvano verso un futuro piÃ¹ verde con la ComunitÃ  Energetica Rinnovabile

Il Comune di Montesilvano ha dato il via al progetto della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). Inaugurato questa mattina a Palazzo Baldoni lo Sportello Amico dell’azienda Cer & Go. Ciò significa che cittadini, imprese e associazioni potranno produrre, consumare e condividere energia pulita, risparmiando e contribuendo alla sostenibilità del nostro territorio.

Così facendo si potrà risparmiare sulla bolletta, approfittando dei vantaggi economici della produzione condivisa, e contribuire all'ambiente riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo le energie rinnovabili. Inoltre si avrà l'opportunità di diventare parte attiva. partecipando a un progetto innovativo per il futuro della propria città.

Per saperne di più è sufficiente passare allo sportello Cer a Palazzo Baldoni (piazza Indro Montanelli) ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, oppure visitare il sito Internet del Comune di Montesilvano per maggiori informazioni e per aderire.