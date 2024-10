G7, Chiavaroli: "Sul fronte del conferimento dei rifiuti ci sarÃ  una cittÃ  pulita"

«Sul fronte del conferimento dei rifiuti ci sarà una città pulita. Il servizio avrà qualche piccola modifica e variazione nelle zone rosse, ma siamo sicuri che i cittadini comprenderanno. Garantiremo naturalmente il servizio e in questi giorni stiamo portando avanti servizi di pulizia straordinari per rendere la nostra città sempre più pulita e accogliente. Nelle prossime ore comunicheremo le variazioni di raccolta nelle vie in cui ci sarà qualche variazione».

E' quanto ha detto questa mattina in conferenza stampa il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, a proposito del G7 che si terrà a Pescara la prossima settimana.