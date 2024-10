Agenda 2030, l'eredità del G7 è un'installazione dell’Onu in piazza Sacro Cuore

Ieri il consigliere comunale Alessandro D'Alonzo (Fratelli d'Italia) ha portato la Commissione Ambiente presso l’installazione dell’Onu in piazza Sacro Cuore, realizzata in occasione del G7 appena terminato con la collaborazione di Save the Children, Fao, Ciheam di Bari e Unione Europea #insiemepergliSDG.

Parliamo, nello specifico, dell'importante campagna di sensibilizzazione per il raggiungimento dell’Agenda 2030: 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile, programma d’azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Con l'occasione, D'Alonzo ha voluto lanciare un appello sui suoi canali social: