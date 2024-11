Educazione ambientale, a Montesilvano ripartono i laboratori per le scuole

Da lunedì 11 novembre le scuole di Montesilvano si trasformeranno in veri e propri laboratori a cielo aperto per scoprire i segreti della biodiversità del fiume e del mare. Il progetto "Montesilvano per l'Ambiente 2024/2025", patrocinato dal Comune e organizzato dall'Associazione Amare Montesilvano in collaborazione con Nuovo Saline, offrirà a circa 300 studenti un'esperienza unica di apprendimento e sensibilizzazione ambientale.

"L'educazione ambientale è un pilastro fondamentale per costruire un futuro sostenibile", ha dichiarato l'assessore alla cultura, identità e territorio, Corinna Sandias. "Siamo lieti di sostenere questo progetto che, attraverso laboratori coinvolgenti e interattivi, avvicina i nostri ragazzi alla natura e li rende consapevoli dell'importanza di proteggere il nostro prezioso patrimonio ambientale. Con questa iniziativa, non solo diamo seguito agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu, ma promuoviamo anche un approccio educativo che integra la teoria con la pratica, coinvolgendo attivamente le scuole e le famiglie".

Grazie alla competenza dei tecnici di Nuovo Saline, gli studenti avranno l'opportunità di esplorare il mondo della zoologia fluviale e terrestre, scoprendo le caratteristiche degli ecosistemi acquatici e terrestri e l'importanza della biodiversità. Le lezioni, tenute sia in aula che in ambienti esterni, saranno arricchite da attività pratiche e dall'osservazione diretta di numerosi reperti.