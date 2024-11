Cinghiali abbattuti a Montesilvano, l'Aidaa presenta un esposto

Tre cinghiali abbattuti a colpi di fucile da un cacciatore all'interno di un area giochi dove erano presenti bambini e genitori. Su quanto accaduto sabato pomeriggio nel parco della Libertà di Montesilvano in provincia di Pescara gli animalisti dell'Aidaa - Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente vogliono vederci chiaro e per questo hanno inviato un esposto alla procura della repubblica di Pescara per chiedere di indagare su questo episodio.

“Innanzitutto vogliamo capire come mai i cinghiali fossero li e se come sostengono alcuni esponenti politici sono entrati nel parco da una rete rotta che non è stata aggiustata nonostante le segnalazioni allora la questione cambia completamente - scrivono in una nota gli animalisti - e poi vogliamo capire come è avvenuto l'abbattimento dei cinghiali e perchè anzichè abbatterli non si è provveduto alla loro anestetizzazione ed al loro trasferimento, ci pare che siano diverse le cose che non quadrano e poi a nessuno è venuto in mente che cosa sarebbe successo e chi sarebbe potuto essere colpito e con quali conseguenze qualora il cacciatore che per l'occasione si è trasformato in guardia volontaria avesse sbagliato mira nello sparo? Condanniamo questo metodo di caccia selvaggia - concludono gli animalisti - ma soprattutto vogliamo capire come mai i cinghiali sono potuti penetrare liberamente in quel parco. Forse bastava aggiustare la rete per evitare tutto questo, o no?”.