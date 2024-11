Giornata nazionale dell'albero, più verde nel Parco Florida

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra oggi, il Parco Florida di Pescara si è arricchito di nuovo verde, grazie a un'iniziativa che unisce natura, educazione e sensibilizzazione ambientale. Sono stati piantati stamani sei nuovi alberi, donati dai Carabinieri Forestali Regionali e dai Dottori Agronomi, alla presenza degli studenti della scuola primaria del comprensivo 3 di Pescara.

Il contributo dei Carabinieri Forestali Regionali, rappresentati dal Tenente Colonnello Saverio Madeo, è stato "significativo" con la donazione di cinque alberi: due piante arbustive che possono raggiungere i 5 metri di altezza (Cornus sanguinea), un maggiociondolo (Laburnum anagyroides), che cresce fino a 4-6 metri, un Ligustrum volgare, che raggiunge i 3 metri di altezza, e un Sorbo degli uccellatori, che può arrivare fino a 12 metri. A questi si è aggiunto un albero di Cedro, donato dai Dottori Agronomi, rappresentati da Matteo Colarossi.

L’evento ha avuto anche una forte valenza educativa: le classi della scuola primaria presenti hanno "adottato" gli alberi, dando loro un nome e instaurando un legame simbolico con queste nuove presenze verdi del Parco Florida.

“Abbiamo scelto il Parco Florida, in pieno centro città, proprio per dare nuova vita a questa meravigliosa area naturale. Fino a poco tempo fa – dichiara l’assessore al verde, Cristian Orta – era preda di malviventi che avevano allontanato i bambini e le famiglie. Grazie al lavoro dell’Amministrazione e a Pescara Multiservice, oggi c’è una situazione completamente diversa. Anche con questa iniziativa, con i nuovi alberi piantati, i ragazzi e le loro famiglie sono tornati e torneranno a frequentare questo parco che rappresenta un polmone verde al centro di Pescara. Ringrazio i Carabinieri Forestali Regionali e i Dottori Agronomi per il loro prezioso contributo e tutti i partecipanti per aver reso speciale questa giornata dedicata alla tutela del nostro patrimonio naturale”.

“Insegnare ai bambini il rispetto e la cura per l’ambiente circostante – commenta l’assessore alla pubblica istruzione, Valeria Toppetti – è una priorità per stimolare in loro la consapevolezza ed il senso di responsabilità per assumere comportamenti ed abitudini sostenibili. Oggi abbiamo spiegato ai bambini come la tutela dell’ambiente abbia raggiunto una tutela di rango costituzionale trovando specifica difesa nell’art 9 laddove fino a pochi anni fa l’ambiente veniva tutelato solo con riferimento al diritto alla salute. La necessaria pianificazione di prassi volte al rispetto dell’ecosistema e alla cura della natura è oggi dettata dalle molte emergenze che l’inquinamento ha determinato nelle diverse aree del mondo naturale e quindi piantare alberi da parte di studenti della scuola primaria costituisce un forte segnale di cura ed attenzione verso la nostra casa comune che è rappresentata dal nostro territorio. Ulteriore valore del progetto è il criterio di prossimità del parco rispetto alla scuola che ha consentito a ciascuna classe di “adottare” un albero di quelli piantati e dei quali i bimbi si prenderanno cura durante gli anni del ciclo scolastico”.