Giornata dell'albero, donato al Comune un esemplare di Cedro dellâ€™Himalaya

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pescara, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero 2024 del 21 novembre, ha festeggiato la ricorrenza donando al Comune di Pescara un esemplare di Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara Roxb. ex (D.Don) G.Don).

L’albero messo a dimora appartiene a una specie storicamente naturalizzata e tipica dei luoghi che fa parte del paesaggio, dei parchi e delle ville italiane sin dal 1828 anno di prima introduzione nell’Orto Botanico Di Padova. La conifera sempreverde è stata scelta anche per la sua crescita veloce, l’elevato stoccaggio della Co2 e la capacità di fare fotosintesi anche in inverno.

Alla cerimonia nel parco Florida erano presenti, per il Comune di Pescara, l’Assessore al Verde e Parchi Cristian Orta e l’assessore all’istruzione Valeria Toppetti, per l’Ordine il Vicepresidente Francesco Cellini, Dottore Forestale, e il Delegato al Verde e Foreste Matteo Colarossi, Dottore Forestale, il Gruppo Carabinieri Forestale Pescara e scolaresche cittadine delle primarie e secondarie.

La cerimonia è stata l’occasione per rinnovare rapporti di continuativa collaborazione fra Ordine, il Comune di Pescara e i Carabinieri Forestali, rimarcare la centralità professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nella gestione del verde urbano e degli alberi e per educare le nuove generazioni al corretto approccio culturale e ambientale nei confronti degli alberi e del verde urbano in generale. L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali rivolge ringraziamenti agli assessori Orta e Toppetti, al presidente di Commissione Ambiente Alessandro D’Alonzo e al Servizio Verde Comunale per la disponibilità ricevuta.