Giornata di “Clean up” a Manoppello, raccolti 700 kg di rifiuti

Sono stati raccolti 700 chilogrammi di rifiuti nell’area di via dei Vigneti a Santa Maria Arabona, grazie al Clean Up Day, la giornata ecologica promossa dalla società Almacis in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Manoppello e la ditta Cosvega del 12 dicembre scorso.

“L’evento, che ha coinvolto attivamente una trentina di volontari, capitanati dai dipendenti Almacis, insieme ad alcuni attivisti del movimento Manoppello Green Zone, ha portato alla raccolta, dopo diverse ore di lavoro , di oltre 700 chili di rifiuti e ha permesso di restituire decoro e pulizia a un’area molto bella di Manoppello – ha raccontato l’assessore all’Ambiente Maria Esposito – Tra i rifiuti rimossi sono stati trovati vestiti, materassi, copertoni di ruote, sedie e mobilia varia oltre a una grande quantità di plastiche, carta e di bottiglie di vetro. Questo clean up day, nel corso del quale abbiamo potuto contare sull’ottimo lavoro di tre squadre organizzate ed efficienti, dimostra che possiamo fare la differenza quando lavoriamo insieme. Nel ringraziare Almacis, per aver scelto Manoppello, la ditta Cosvega per la disponibilità, il movimento Manoppello Green Zone e coloro che hanno collaborato, invito tutti a prendersi cura dell’ambiente, la nostra casa comune, cominciando da una corretta raccolta differenziata dei rifiuri e ad unirsi alle prossime iniziative di promozione della sostenibilità".

Per i volontari che hanno partecipato sono stati messi a disposizione guanti e sacchi e tutto il materiale necessario per la raccolta.