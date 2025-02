La raccolta porta a porta arriva nella zona nord, parte la distribuzione del materiale

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti si estende anche nella zona nord di Pescara, coinvolgendo altre migliaia di utenze. La società Ambiente spa, che gestisce il servizio, ha informato con un volantino tutti gli interessati e oggi partirà la distribuzione del materiale nei locali di via Cavour 35 (fino al 4 maggio), dal martedì alla domenica, dalle ore 13 alle ore 19. Alle famiglie e alle utenze non domestiche saranno consegnati sacchi, contenitori e la tessera per aprire le campane stradali. Per ritirare il materiale è necessario avere con sé la tessera sanitaria (dell’intestatario Tari). Per le persone non autosufficienti e/o a ridotta mobilità è prevista la consegna a domicilio facendo richiesta via mail.

Le aree interessate sono due: la prima è quella del quadrilatero compreso tra via Solferino, via Tiepolo (escluse), rilevato ferroviario, via Michelangelo, via Muzii (esclusa) e viale della Riviera; la seconda è quella del quadrilatero compreso tra via Trilussa, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele, via Michelangelo (escluse), rilevato ferroviario, lungofiume e lungomare Matteotti. Il dettaglio delle strade è riportato sul sito web di Ambiente spa.

In queste due aree, rispettivamente dal 3 marzo nella prima e dal 24 marzo nella seconda, spariranno gradualmente i cassonetti stradali. Saranno organizzati, sempre da Ambiente Spa, degli incontri pubblici al Teatro Cordova di Vale Bovio 446, il primo il 19 febbraio. Contestualmente all'avvio della raccolta porta a porta sarà realizzata nella zona nord una eco-piazzola, di supporto al servizio di raccolta domiciliare, e sarà simile a quella già esistente in via Pepe, per il conferimento di carta/cartone, plastica e lattine e secco residuo.