Plastic Free, premiati sedici comuni abruzzesi

L’Abruzzo ha ottenuto ben 16 riconoscimenti come “Comune Plastic Free” divenendo la regione più premiata d’Italia. La cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, si è tenuta a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

In totale 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Ben 16 i Comuni Plastic Free dell’Abruzzo, record nazionale: due tartarughe per Alba Adriatica e Silvi (TE), Bussi sul Tirino (PE), San Salvo e Vasto (CH); seguono Pescara; Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo e Tortoreto (TE).

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile”.

“Siamo orgogliosi di annunciare che l’Abruzzo è la prima regione d’Italia per numero di Comuni Plastic Free – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free Abruzzo – Questo risultato dimostra l’attenzione e l’impegno dei referenti Plastic Free sul territorio e l'ottima risposta delle amministrazioni locali nel promuovere un futuro più sostenibile. Un riconoscimento che non è solo simbolico, ma rappresenta un passo concreto verso un cambiamento culturale e ambientale necessario”.

Tra le autorità intervenute durante la cerimonia il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, che ha ricevuto un riconoscimento speciale. “Essere Plastic Free non significa solo ridurre la plastica ma impegnarsi assieme quotidianamente per la propria comunità – ha detto Manfredi – Come Sindaci siamo in prima linea, vogliamo fare tanto per i nostri territori ma vogliamo farlo assieme ai cittadini”.

“In questa legislatura daremo attuazione al Green Deal che contiene una serie di misure per il contrasto ai cambiamenti climatici. Una di queste è la SUP che vieta la plastica monouso così da limitare l’impatto sull’ambiente – ha rimarcato l’on. Antonio Decaro, presidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo – Ringrazio Plastic Free Onlus per questo riconoscimento che mette in competizione virtuosa i Comuni, che possono così scambiarsi buone pratiche per tutelare i nostri splendidi territori”.

Per incentivare le iniziative ambientali sui territori locali e sostenere le Amministrazioni nei percorsi virtuosi, Plastic Free Onlus ha deciso di aprire le candidature per il 2026 già dal prossimo giugno. Nel frattempo, si aprirà una interlocuzione con gli Enti regionali per trovare le risorse che possano sostenere economicamente il cambiamento nei Comuni volenterosi.