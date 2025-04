Nuovo Ecocentro Intercomunale e tre nuovi mezzi a CittÃ  Santâ€™Angelo

Tre nuovi mezzi in forza ad Ambiente e l’apertura del nuovo Ecocentro Intercomunale a Piano Di Sacco. Inizia nel migliore dei modi, nel cantiere di Città Sant’Angelo, il 2025 di Ambiente Spa, l’azienda che cura la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Grazie a un investimento complessivo che supera i 250mila euro, l’Azienda ha acquistato tre nuovi mezzi da mettere in servizio a Città Città Sant’Angelo.

Si tratta di due tre assi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di una spazzatrice. I nuovi mezzi, in fase di allestimento, saranno operativi sul territorio comunale di Città Sant’Angelo già a partire da questa settimana, andando sostituire e rinnovare il parco veicoli, anche e soprattutto in nome della sicurezza sul lavoro delle maestranze, come sottolinea la vice presidente di Ambiente Francesca Sagazio:

"Siamo molto contenti di poter mettere a disposizione del personale dei mezzi moderni, più sicuri e confortevoli, in modo da rendere il lavoro più agevole e soprattutto più sicuro". Poi aggiunge: "Due dei tre mezzi sono già in funzione. Il terzo lo sarà a brevissimo, non appena verrà completato l’allestimento".

Contestualmente all’arrivo dei nuovi mezzi, Ambiente ha annunciato che a partire dall’inizio di maggio verrà aperto il nuovo Ecocentro Intercomunale per la raccolta dei rifiuti a Piano Di Sacco. Una volta in servizio, rimarrà aperto al pubblico quattro volte a settimana, andando a raddoppiare la fruibilità del centro attuale, snellendo inoltre le procedure di accesso e di conferimento.