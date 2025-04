Maltempo, al via le operazioni di pulizia dell'arenile

“La società Ambiente spa avvierà domani le operazioni di pulizia dell’arenile, per rimuovere l’ingente quantitativo di materiale che si è depositato sulla battigia a seguito degli eventi atmosferici che si sono verificati nelle ultime settimane”. L’annuncio arriva dall’assessore comunale Cristian Orta e dal presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli che hanno predisposto questo tipo di attività e che lanciano un messaggio di rassicurazione nei confronti dei balneatori.

“Ci rendiamo conto", proseguono Orta e Chiavaroli, "delle difficoltà create dal materiale che si è accumulato dopo pioggia e mareggiate tanto più che la categoria sta sistemando le attrezzature per la stagione balneare ormai quasi alle porte. Per questo il Comune, con l’ausilio della società Ambiente spa, si è adoperato per promuovere un intervento di pulizia. Ambiente metterà in campo diverse squadre e mezzi operativi, al fine di garantire una maggiore celerità nella pulizia e rimozione di questo ingente quantitativo di materiale. Siamo consapevoli delle preoccupazioni dei balneatori ma gestiremo al meglio questa emergenza. Ogni anno si verificano depositi di legname e di altro materiale sul litorale, nel periodo invernale, ma quasi mai si sono verificati accumuli di questa portata. Da parte nostra garantiamo il massimo impegno per andare incontro alle esigenze della categoria”.