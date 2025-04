Sciopero Ambiente spa, gli operatori al lavoro per rimuovere i rifiuti accumulati in due notti

"Dopo lo sciopero dei lavoratori di Ambiente spa, che ha paralizzato i servizi nella giornata di ieri, le squadre sono regolarmente tornate in azione oggi e i servizi di pulizia della città e di raccolta dei rifiuti è in corso da mezzanotte a pieno regime, sia per le attività ordinarie sia per tutti gli interventi tesi a recuperare le criticità dovute allo sciopero, e cioè lo smaltimento dei rifiuti accumulati in strada e non rimossi".

Lo dichiarano l'assessore comunale Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli, che ci tengono a "ringraziare i cittadini che si sono mostrati nella maggior parte dei casi collaborativi e hanno compreso che la situazione di emergenza è stata determinata dallo sciopero. Si sta lavorando per tornare alla normalità, rimuovendo tutti i rifiuti conferiti nella notte tra domenica e lunedì e quelli conferiti tra lunedì e oggi. Ci vorrà qualche giorno ancora prima di riportare tutto il territorio cittadino ad una condizione ottimale, ma l'impegno è massimo e di questo ringraziamo gli operatori di Ambiente che si stanno facendo carico di un lavoro gravoso. Siamo certi", concludono l'assessore Orta e Chiavaroli, "di poter contare sulla collaborazione e sulla comprensione dei pescaresi".