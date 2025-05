Porta a Porta, da "Insieme per Pescara" una diffida per chiedere la risoluzione delle "diffuse criticità"

Venerdì 16 maggio, in un incontro pubblico, “Insieme Per Pescara” illustrerà i contenuti della diffida con la quale chiederà all'amministrazione comunale la risoluzione delle “diffuse criticità che incombono in diverse zone della città a causa di un sistema di raccolta dei rifiuti cosiddetto porta a porta inadeguato, inefficiente e inefficace che espone quotidianamente i cittadini a concreti rischi per la loro salute e inficia il la pulizia, la salubrità e il decoro delle nostre strade e delle nostre piazze”.

L'appuntamento si terrà dalle ore 18,45 alle ore 20 presso l'Antica Panetteria Alessandra, in via Piave 45.