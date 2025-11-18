Potenziato il ritiro degli ingombranti: al via il nuovo servizio pomeridiano a Pescara

Ambiente SpA annuncia il potenziamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti: oltre al consueto ritiro in fascia serale/notturna, è attivo da lunedì 17 novembre un nuovo servizio di raccolta pomeridiana. Il servizio di ritiro ingombranti registra da sempre un livello di domanda molto elevato e in costante crescita, pertanto, per ridurre i tempi di attesa, Ambiente ha previsto il potenziamento delle risorse operative dedicate al ritiro degli ingombranti. Il potenziamento in corso mira a:

• l’aumento graduale del numero di prenotazioni disponibili ogni settimana e la conseguente riduzione del tempo di attesa tra la data della richiesta e la data della prenotazione, fino a riportare i tempi di attesa su livelli considerati fisiologici

• una maggiore capacità di intervento anche in presenza di “picchi” di richieste

“Con questo potenziamento – spiega Marco Molisani, Direttore Generale di Ambiente SpA – puntiamo a migliorare l’efficienza complessiva del servizio e a ridurre gli abbandoni stradali e migliorare il decoro urbano, oltre a garantire alle famiglie la possibilità di smaltire in tempi accettabili i rifiuti ingombranti prodotti”.

Il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio resta gratuito e su prenotazione. Da oggi, oltre al turno notturno, è possibile scegliere una fascia oraria pomeridiana per il ritiro dei materiali. I cittadini possono prenotare:

• chiamando il numero dedicato 800 624 622

• tramite il sito www.ambientespa.net

• oppure scrivendo a info@ambientespa.net

Al momento della prenotazione sarà indicato il giorno e la fascia oraria in cui esporre i materiali in prossimità del proprio civico, senza intralciare il passaggio di pedoni e veicoli. Il potenziamento del servizio di ritiro ingombranti completa il percorso di efficientamento già avviato con il miglioramento del call center, arricchito di nuove funzionalità per migliorare l’assistenza e semplificare la comunicazione con la Società.

Ambiente SpA ricorda che l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico costituisce un illecito sanzionabile. Il potenziamento del servizio di ritiro a domicilio, con l’introduzione delle nuove fasce pomeridiane, offre uno strumento in più per conferire correttamente i rifiuti ingombranti, e contribuisce alla pulizia delle strade e alla tutela dell’ambiente. Per info e prenotazioni: www.ambientespa.net.