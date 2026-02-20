Manoppello premia l’ambiente con il nuovo “Mangiaplastica” che ricicla bottiglie PET

Un coro di voci vivaci e tante domande curiose per dare il via a una piccola rivoluzione green. Sono stati i 55 alunni delle classi seconde della scuola primaria di Manoppello i protagonisti assoluti, questa mattina, del taglio del nastro del nuovo ecocompattatore “Mangiaplastica” sistemato in via Tosti. Tra canzoni dedicate alla natura e il primo simbolico conferimento di bottiglie PET, i piccoli cittadini hanno dimostrato che il futuro del pianeta passa per i gesti quotidiani, seguendo il motto della giornata: “Se la plastica separi, il pianeta tu ripari”.

L’impianto, acquistato dal Comune grazie ai fondi di un bando per la sostenibilità ambientale, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Giorgio De Luca, dell’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo e dei rappresentanti di Ecoreversa, Vittorio Paolini e Federica Valeri, l’azienda che ha fornito la tecnologia basata sul sistema “Reverse-Vending”.

“Il Mangiaplastica è magico - ha spiegato con un sorriso l’assessore Roberto Cavallo rivolgendosi ai bambini e sottolineando come un semplice rifiuto possa trasformarsi in una risorsa preziosa - Questo strumento permetterà ai cittadini di conferire bottiglie in PET in modo semplice e responsabile, promuovendo una raccolta selettiva in linea con i principi dell’economia circolare. Più si sarà sostenibili, più si verrà premiati”.

Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino Giorgio De Luca: “Con il Mangiaplastica vogliamo incentivare la nostra comunità a prendersi cura dell'ambiente in modo attivo e consapevole. Questa iniziativa – ha detto il primo cittadino - il rappresenta un passo importante verso un futuro dove ogni gesto conta. Vedere l’entusiasmo dei bambini oggi ci conferma che la strada della sostenibilità è quella giusta”.

Guida all'uso e incentivi: come diventare una “Famiglia Riciclona”

L’ecocompattatore, situato in via Tosti (nei pressi del parco Arabona), è già attivo. Per ogni bottiglia inserita, il sistema assegnerà un ecopunto visibile sul profilo dell’utente tramite l'app ReversApp.

I passaggi per l’utilizzo:

Registrazione: Accedere al sito reversapp.it dallo smartphone per consultare il briefing iniziale. Account: Cliccare su “accesso/registrazione” e inserire e-mail, password e nome utente. Mappa e Conferimento: Una volta loggati, l'app mostrerà la mappa degli ecocompattatori (icona a sinistra) e quella delle attività commerciali convenzionate (icona a fianco).

I Premi