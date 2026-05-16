Raccolta differenziata porta a porta, Ambiente spa estende il servizio nell'area centrale. Si comincia il 25 maggio

Prenderà il via il 25 maggio l'ultima fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta nell'area centrale della città. Oggi l'annuncio in conferenza stampa da parte del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Claudio Croce e dei consiglieri di amministrazione della società Ambiente SpA che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città. Il centro, ha spiegato l'assessore Croce, è stato diviso in tre aree più piccole: si partirà da quella più esterna (C2 nella cartina), il 25 maggio, con il ritiro dei cassonetti stradali per poi proseguire nelle aree più interne (il 28 maggio e il 4 giugno). Nell'area pedonale (AC nella cartina) oltre alle campane informatizzate del vetro saranno presenti anche quelle dell'organico mentre il resto del materiale sarà raccolto con i sacchetti, ha spiegato il direttore tecnico di Ambiente Mauro Di Lanzo.

Diverso il sistema nell'area pedonale centrale (APC nella cartina) dove ci sono molte attività commerciali: è stata prevista l'introduzione di sei isole informatizzate attrezzate dove si potranno conferire il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l'organico tutti i giorni della settimana con orari differenti. Inoltre sempre all'interno dell'area pedonale centrale saranno utilizzabili le tre campane interrate esistenti in Piazza Sacro Cuore, già predisposte, al cui interno si possono conferire tutti i tipi di rifiuti. Entro giugno inoltre sarà operativa l'ecoisola che Ambiente Spa sta facendo realizzare in via Bologna dove i cittadini potranno conferire tutti i rifiuti utilizzando la tessera. Ai cittadini sono stati già distribuiti i kit di Ambiente per raccogliere i rifiuti e questo tipo di servizio prosegue nella sede della società in via Raiale 187.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato che "la raccolta differenziata porta a porta, avviata ormai da anni in città, dopo i primi momenti di adattamento, sta andando benissimo e siamo molto fiduciosi anche per quanto riguarda l'estensione all'area centrale dove ci sarà un sistema leggermente diverso per evitare l'esposizione dei mastelli davanti ai portoni. Se abbiamo conquistato la Bandiera blu, ha sottolineato il sindaco, è anche per gli interventi sulla sostenibilità ambientale che abbiamo portato avanti in città". Masci ha ricordato quando "in Corso Umberto c'erano due punti di raccolta dei rifiuti, con i cassonetti. Li abbiamo eliminati e ora si punta a favorire la raccolta dei rifiuti attraverso la tessera elettronica sotto il controllo delle telecamere. Tra gli obiettivi raggiunti c'è anche l'eliminazione di tremila cassonetti il che ha portato anche a una maggiore pulizia delle strade. Il sistema che abbiamo adottato consente di migliorare l'ambiente e l'obiettivo è anche di contrastare l'inciviltà".

L'assessore Croce, a questo proposito, ha invitato "i cittadini a prestare la massima attenzione perché il risultato che vogliamo raggiungere è quello di una città decorosa ma è possibile ottenerlo solo con la collaborazione di tutti i cittadini". Alla conferenza stampa ha partecipato il presidente della commissione comunale Ambiente, Roberto Carota, che ha annunciato una riunione della commissione sulla estensione del porta a porta in centro, nei prossimi giorni. Tutte le informazioni sono disponibili sulla App Junker.