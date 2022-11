Preghiere di San Francesco, incontri in Parrocchia

Presso la Parrocchia di “Sant’Antonio di Padova” di Pescara si terrà un ciclo d’incontri dal titolo “Preghiere di San Francesco”. Nella locandina allegata sono riportate tutte le date previste, dalle ore 20,45 in chiesa, che avranno inizio venerdì 4 novembre 2022 e termineranno il 7 luglio 2023.

“L’intenzione di questi incontri - dice il Parroco Padre Alfonso Di Francesco - è quella di guardare a San Francesco d’Assisi nella sua interiorità e nella sua vita spirituale, affinché il Santo sia per tutti noi “guida” e “Maestro”, per una verifica della nostra vita interiore, e ci inviti alla sua “sequela” o “imitazione” per quanto riguarda la relazione ed il suo rapporto con Dio. La vita spirituale è la base di ogni vita cristiana ben riuscita, che diventa il cuore della “Santità”. Questi momenti d’incontro rappresentano, senz’altro, un’apertura della Famiglia francescana (del Primo, del Secondo e del Terz’Ordine), verso tutti coloro che vogliano ascoltare cosa San Francesco vuole dire ancora oggi, ad ognuno di noi, nessuno escluso. Non sono vere e proprie conferenze che vanno a nutrire solo il cuore e la mente, comunque importanti, ma tali incontri vanno collocati in un contesto di “preghiera”, spurgata da certa intellettualizzazione sull’argomento”.