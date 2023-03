'Festa del Cioccolato' a Pescara, quattro giorni di appuntamenti

Da giovedì 9 marzo a Pescara la Festa del Cioccolato - evento nazionale.

Pescara per quattro giorni capitale del cioccolato artigianale, per la gioia di golosi e bambini. Aniac Abruzzo e “Art & Ciocc - Il Tour dei Cioccolatieri” (che da 15 anni gita l'Italia) - con il Comune di Pescara - da giovedì 9 a domenica 12 marzo terranno nel capoluogo adriatico “La Festa del Cioccolato” (con orario 9-21), evento che vedrà protagonisti ben 30 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

In Corso Umberto saranno aperti gli stand per l’esposizione e la vendita di prodotti, showcooking e laboratori si terranno nella tensostruttura di Piazza della Rinascita. Vi saranno incursioni in più ambiti della gastronomia, rivisitata proprio grazie all'uso del cioccolato; si potranno scoprire e degustare specialità regionali di ogni forma e gusto grazie ai tanti appuntamenti in programma che prevedono la presenza di chef di fama, istituti di istruzione secondaria e associazioni del territorio.

La presentazione della manifestazione è avvenuta nel corso di una conferenza in municipio alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, di Tommaso Rutolo dell’Aniac Abruzzo e di Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Pescara.