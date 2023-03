Pierfrancesco Favino al Multiplex Arca di Spoltore per presentare "L'ultima notte di Amore"

E’ tutto pronto per l’arrivo di Pierfrancesco Favino al Multiplex Arca di Spoltore.

Sabato 18 marzo, presso il Multiplex Arca alle ore 17.45 si terrà la proiezione speciale del film L'ultima notte di Amore, di Andrea Di Stefano. Una produzione Indiana Production, Memo Films, Adler Entertainment e Vision Distribution.

Pierfrancesco Favino saluterà il pubblico abruzzese prima della proiezione. A condurre la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida.

Questa del Multiplex sarà l’unica tappa abruzzese del tour del film.

"L'ultima notte di Amore" porta la regia di Andrea Di Stefano, che ha diretto anche i film "The Informer" e "Escobar".Il suo nuovo film, uscito il 9 marzo, è stato presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special Gala.

In questa stagione cinematografica 2022/2023 il Multiplex Arca di Spoltore ha già collezionato grandi ospiti e sold out con Paolo Virzì, Sara Serraiocco, Riccardo Milani e Pilar Fogliati, portando sempre il grande cinema italiano in Abruzzo.

