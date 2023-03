Giornata mondiale dell'Acqua: evento di educazione ambientale nell'Area marina protetta "Torre del Cerrano"

Arta Abruzzo, Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo e Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” sono i promotori di un evento di educazione ambientale che nella mattinata di mercoledì 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, vedrà impegnati ben 44 ragazzi di 3 classi dell’indirizzo di Chimica della scuola teramana in attività di formazione ambientale sull’arenile antistante la torre, tra i comuni di Silvi e Pineto.

Dopo aver incontrato in aula i tecnici dell’Agenzia regionale ambientale per studiare come si svolgono e a cosa servono i campionamenti delle acque di balneazione, alle 10 gli studenti, accompagnati dai docenti "tutor" del progetto e da una guida ambientale dell’Area Protetta, avranno l’opportunità di assistere dal vivo a dimostrazioni di prelievi in mare e contribuiranno alla rilevazione dei dati sullo stato del mare e sul meteo, che influenzano la qualità delle acque e possono spiegare eventuali superamenti nelle analisi di laboratorio.