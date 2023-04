"Apri gli occhi" di Anna Di Giorgio, presentazione alla Sala Figlia di Iorio

Venerdì 14 aprile, dalle ore 17, si terrà presso la Sala Figlia di Iorio, Provincia di Pescara, la presentazione del nuovo libro “ Apri gli occhi ” di Anna Di Giorgio.

Intervengono Maria Concetta Fallivene, Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, e l’editore Arturo Bernava.