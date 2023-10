Tumore al seno, la camminata metabolica fa tappa a Pescara nel mese della prevenzione

La camminata metabolica fa tappa anche a Pescara, in una soleggiata domenica di ottobre: si tratta di un appuntamento in programma, tra tanti altri, per un lungo mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e mese "rosa".

Con l'obiettivo di modificare le cattive abitudini ed avere più cura di sé, ieri una "carovana in rosa" guidata da Simona Bucciarelli e Argia De Deo è stata accolta a Pescara centro dal Dott. Marino Nardi, responsabile della chirurgia mammaria della Asl di Pescara e dal consigliere comunale di Pescara, Cristian Orta.

“La campagna ‘Ottobre in rosa’ è la testimonianza forte di una rete di volontariato sociale e sanitario molto attivo e vivace oltre che di una efficace sinergia con la sanità pubblica. Ogni attività volta ad animare questa campagna è sinonimo di voglia di vivere, e la prevenzione, unitamente ad uno stile di vita sano, può modificare percentuali che oggi, purtroppo sono elevate: il tumore al seno è il più frequente dei tumori femminili”, commenta Orta.

In particolare, la camminata metabolica è un nuovo modo di fare sport, all’aperto e in socialità, un’attività che da qualche tempo è sbarcata anche in Abruzzo; un’esperienza ginnica, motoria ed emozionale, che comprende una serie di esercizi innovativi, semplici, ma efficaci: si tratta di una camminata, ma non di una normale passeggiata. La sua attività è finalizzata all’educazione sull’importanza del movimento all’aria aperta, adatto a tutti, come forma di prevenzione di malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e respiratorie, alla divulgazione del rispetto e della valorizzazione del patrimonio ambientale e alla diffusione di attività altamente socializzanti.