Al via il Festival delle Birre artigianali d'Abruzzo a Pescara

"Il settore delle birre artigianali e agricole è in potente crescita, del 104% rispetto al 2015. In Italia ci sono oltre 1.300 birrifici che danno lavoro a oltre 9.600 persone senza contare l'indotto. L'Abruzzo deve e può agganciare e cavalcare questo trend. Il festival è solo il primo passo in questa direzione, per rendere protagoniste e valorizzare le nostre giovani e dinamiche imprese, e con esse tutta la filiera, che già oggi offrono un prodotto di grande qualità, con l'obiettivo di affermare il marchio Abruzzo a livello nazionale e internazionale".

Con queste parole il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, ha sintetizzato in conferenza stampa convocata nella sede del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara, l'obiettivo e il senso della prima edizione del Festival della birra artigianale d'Abruzzo, in programma a Pescara, il 10 e 11 novembre, presso il Padiglione Daniele Becci nel Porto Turistico.

Al fianco di D'Incecco, il presidente della terza Commissione Agricoltura, Emiliano Di Matteo, il vice presidente di Arap, Maria Assunta Iommi, ed i rappresentanti degli otto birrifici abruzzesi che animeranno l'evento.

Il Festival è stato reso possibile dalla Legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, che vede come primo firmatario lo stesso D'Incecco, e secondo firmatario Di Matteo, ed è organizzato dalla Regione Abruzzo, con l'Arap, l'Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

L'evento è destinato alle imprese abruzzesi, operanti nel settore della birra artigianale, finalizzato a promuovere le produzioni di settore presso potenziali acquirenti, a sostenere e valorizzare la commercializzazione e l'affermazione del brand, in una due giorni durante i quali si alterneranno momenti di convivialità con cibo e musica, istituzionali e di divulgazione con convegni, masterclass e show cooking a tema birra.

"La legge regionale - ha sottolineato D'Incecco - prevede anche un marchio registrato e un disciplinare di produzione, ed ancora un portale, il sostegno alla formazione professionale, azioni di educazione al consumo consapevole, oltre appunto ad eventi di promozione come il festival annuale, che, come prevede la stessa norma dopo la prima edizione di Pescara, nei prossimi anni sarà itinerante, in tutto il territorio regionale".

Protagonisti della prima edizione saranno otto dei circa trenta birrifici operativi in Abruzzo: Golden rose beer di Pianella (Pescara), Birrificio agricolo Ramoni, di Campli (Teramo), Birrificio pesce palla di Giuliano Teatino (Chieti), Bag - birra agricola gorianese, di Goriano Sicoli (L'Aquila), Marsos, di Avezzano (L'Aquila), Birrificio Maiella, di Pretoro (Chieti), Babilhop, di Atri (Teramo) e Beer park Abruzzo, di Fossa (L'Aquila).

"In Abruzzo abbiamo tanti bravi produttori di birra artigianale ed agricola - ha aggiunto il presidente della terza Commissione Agricoltura Di Matteo -, che devono però fare squadra in particolare sul fronte della commercializzazione e valorizzazione, e la Regione Abruzzo deve fare la sua parte per centrare questo obiettivo. Grazie all'unione delle forze e alla collaborazione, giova ricordare, il comparto del vino abruzzese ha ottenuto negli ultimi decenni risultati straordinari, il Montepulciano, ad esempio, è diventato un riferimento nazionale e internazionale. Lo stesso deve avvenire con la birra artigianale".

Ha poi sottolineato, "centrale nella due giorni del Festival sarà anche la sensibilizzazione al bere consapevole: birra e vino non fanno male alla salute, ma occorre moderazione, un aspetto del resto centrale anche nella legge regionale che mi vede cofirmatario".

"L'Arap negli ultimi anni ha ampliato il suo core business oltre la gestione dei distretti industriali ha detto la vice presidente di Arap Iommi -, acquisendo oramai una consolidata e rodata expertise nella valorizzazione e internazionalizzazione dei prodotti di eccellenza abruzzesi, compresi quelli enogastronomici. Ed oggi con particolare orgoglio siamo ancora una volta al fianco della Regione Abruzzo per centrare l'obiettivo di far decollare anche oltre i confini regionali uno straordinario prodotto come la birra agricola e artigianale abruzzese".

L'inaugurazione della Fiera c'è stata con il taglio del nastro stamattina, a seguire momento convegnistico con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco. Gli stand sono aperti dalle 15:30, il masterclass in programma sarà a cura dello chef Anita Iannacci. Alle ore 21:00, musica dal vivo con "Scena Muta".

Sabato 11 novembre, altro masterclass alle ore 11:00, a cura dello chef Federico Anzellotti. Nel pomeriggio consegna delle targhe di partecipazione ai birrifici aderenti, creazione di un piatto con birra come prodotto principale da parte degli studenti dell'Istituto Alberghiero "De Cecco" e gran finale, alle ore 21:00, con la musica dal vivo de "Le Panocchie dell'Adriatico"