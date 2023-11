"DevFest Pescara 2023", sabato e domenica gli appuntamenti

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 presso il Campus di Pescara dell'Università 'd'Annunzio', si terrà la "DevFest Pescara 2023", un evento per parlare di tecnologia, sviluppo software, intelligenza artificiale, machine learning, videogiochi e non solo!

Sono previsti interventi sia tecnici che divulgativi, incluso un workshop per imparare le basi della programmazione.

Saranno presenti molte aziende del territorio che operano in campo informatico, e sarà un'ottima opportunità per fare network, allacciare rapporti con esperti e giovani appassionati di nuove tecnologie.

L'evento è organizzato dal Google Developers Group Pescara in collaborazione con il Dipartimento di Economia.

Visita il sito ufficiale per il calendario completo degli eventi:

https://devfest.gdgpescara.it/it/

Per informazioni contattare la prof.ssa Francesca Scozzari

