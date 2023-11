'Sleeping Concert' con Fabio Bonomo al Salotto dei Sognatori di Francavilla al Mare

Allungarsi sui tappeti, rilassarsi su cuscini e poltroncine e chiudere fuori dalla porta il caos cittadino e lo stress della giornata: è questa l'esperienza dello “sleeping concert”, un evento a metà tra un concerto e un momento meditativo e rilassante, che il circolo “Il Salotto dei Sognatori” di Francavilla al Mare propone per il pomeriggio di domenica 26 novembre.

Protagonista dell’iniziativa è Fabio Bonomo, regista, attore, mimo e musicista teramano che, dopo anni di ricerca, ha convogliato la propria esperienza artistica in un progetto sonoro molto particolare: lo Sleeping concert conduce i presenti in un’atmosfera lieve e sospesa, per un viaggio sensoriale immersi in vibrazioni e frequenze capaci di rilassare il corpo e liberare la mente.

Gli strumenti utilizzati provengono da ogni parte del mondo ma vengono staccati dalle tradizioni e dai canoni ritmici propri di ognuno di essi per essere riadattati allo scopo di questa esperienza.

Gran parte della strumentazione adottata è particolarmente diffusa nella musica terapeutico-vibrazionale, ciò conduce lo spettatore attraverso una miriade di sensazioni variabili a seconda del soggetto fino al raggiungimento di uno stato di totale rilassamento.

Tra campane tibetane e giapponesi, crystal singing bowls, gong, water spring bowl, waterphone, braintuning forks, spring drum, euphone, sintetizzatori, oggetti sonori e molto altro, Fabio accompagnerà gli spettatori in un percorso magico e straniante, lontano dalla frenesia dei ritmi quotidiani.

Al termine del concerto verranno serviti tè, infusi e dolcetti (è d'obbligo portare con sé la propria tazza della prima colazione preferita!).

La serata è aperta al tesseramento soci. Inizio concerto: ore 17.00

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) ai numeri 3294215113 – 39296596604

Fb: Il salotto dei sognatori

Instagram: ilsalottodeisognatori