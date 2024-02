Al via i corsi di Public Speaking

Sabato 9 marzo presso il Cantiere Teatrale Adriatico, diretto da Milo Vallone, partirà un corso di Public Speaking tenuto dal doppiatore e attore Luca Luciani. Si tratta di un un necessario strumento non solo per aspiranti attori ma anche per professionisti, insegnanti e chiunque abbia desiderio o necessità di imparare a parlare con successo, di fronte ad un pubblico. Saper parlare, presentarci, essere più disinvolti e rilassati in ogni contesto sociale: il Public Speaking ci rivela che ognuno di noi ha potenzialità e risorse inattese che devono essere valorizzate e affinate.

Questo corso si basa proprio sull’autenticità e la naturalezza della comunicazione personale, dove però nulla viene lasciato al caso e tutto ciò che apparirà spontaneo, sarà in realtà il frutto di una nuova naturalezza, maturata attraverso lo studio e la relativa acquisizione dei necessari strumenti per una più efficace comunicazione verbale e paraverbale. Si lavorerà sul corpo, sull’espressività individuale e si apprenderanno concretamente le principali tecniche per superare e gestire la paura di parlare in pubblico.

La durata complessiva del corso è di 12 ore, articolate in 8 incontri con cadenza settimanale, ogni sabato dalle 16 alle 17.30. Al termine del corso, sabato 4 maggio, si terrà un esercizio pubblico finale. Le lezioni avranno luogo presso la sede del Cantiere Teatrale Adriatico, in Via Sallustio 19 (zona Portanuova). Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 348.71.27.076 oppure lo 085.45.49.2.49, scrivere un’email all’indirizzo info@tamtamcom.com oppure contattare la pagina Facebook “Cantiere Teatrale Adriatico”.