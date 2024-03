Valeria Angione al Teatro Massimo con “Binario 29 ¾”

Valeria Angione ritorna nei teatri italiani con un nuovo spettacolo, “Binario 29 ¾”, che andrà in scena al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 24 marzo alle 21. Organizzazione Best Eventi. Biglietti ancora disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dopo l’enorme successo del suo primo tour “Riparto da Me” che aveva visto per la prima volta l’attrice salire sul palco teatrale con uno spettacolo tutto suo per 9 date sold out, Valeria è pronta a tornare come protagonista nei migliori teatri italiani. “Binario 29 ¾” racconta della naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l'idea che non esista un'età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono. Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo in scena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni.

Valeria Angione, nata il 5 novembre 1995 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, è un’attrice e content creator italiana. Nata da genitori napoletani, si trasferisce a Napoli a due anni. Nel 2014 Valeria si diploma in recitazione teatrale e cinematografia. Successivamente si fa strada nel mondo del web iniziando a raccontare la sua quotidianità come studentessa universitaria creando contenuti virali e accattivanti (conseguendo la laurea in Economia e Commercio nel 2016).

Nell’ottobre 2021 esce il suo primo libro “Riparti da Te(cna)”, pubblicato da Mondadori Electa. Nel marzo 2022, Valeria è tornata come protagonista in teatro, la sua prima grande passione, con uno spettacolo tutto suo: “Riparto da Me”, presenziando nei più importanti teatri italiani, iniziando proprio dal Teatro Nazionale di Milano. E grazie alla sua simpatia e alla sua spiccata ironia che oggi Valeria conta una fan base molto affiatata di oltre 800.000 followers.