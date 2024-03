Nessun segreto per l'artista con "Prove aperte": a Pianella l'appuntamento con Mannella ed Arotron

Dopo il sold out dello scorso appuntamento, anche ad aprile, domenica 7 alle ore 18, tornano le "Prove aperte" con Franco Mannella e la Compagnia dell'Aratro: Arotron di Pianella apre le sue porte, presso l'ex asilo Sabucchi in Vico delle Dee 10, per permettere agli spettatori di assistere alle prove di uno spettacolo in via di allestimento, dal titolo provvisorio: "Tingeltangel Varietà", si tratta di uno spettacolo che combina testi originali a testi tratti da "Tingeltangel", raccolta di testi teatrali degli anni '20-'30 del '900 del geniale Karl Valentin, commediografo e attore che ha ispirato il "teatro dell'assurdo".

Cos'è che incuriosisce delle 'prove aperte'? A rispondere è lo stesso Mannella, noto attore e doppiatore, voce del candidato all'Oscar Paul Giamatti in "The Holdovers" e medico di Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi, nella chiacchieratissima serie Netflix, "Supersex" che vede la partecipazione di un altro volto di Arotron, Riccardo Pellegrini: "in occasione di questo appuntamento gli spettatori possono scoprire quella fase del lavoro degli attori e del regista che solitamente resta segreta; è una fase particolare perchè è fatta anche di errori, di improvvisazioni oltre che di esperimenti da proporre al pubblico poi in via definitiva. In questa fase vengono fuori anche fragilità e vengono messi a nudo sentimenti contrastanti, e perchè no? anche quelle paure che spesso gli artisti non mostrano in pubblico ed in questa fase però escono fuori dal guscio: in 'Prove aperte' non c'è nulla di segreto".

La comicità paradossale dei testi estremamente attuali combinata al carattere sperimentale della fase delle prove garantisce risate e sorprese. Inoltre, la prova aperta al pubblico risulta essere anche un'occasione unica per scoprire il 'dietro le quinte' del lavoro del regista e padre dell'Arotron, Franco Mannella. L'ingresso è libero a donazione volontaria, ma la prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati. Per Informazioni e prenotazioni contattare il 345.5411135.