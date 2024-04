Promuovere i luoghi del Vate attraverso il motorismo storico, ecco gli Itinerari Dannunziani

“La passione per i motori e la velocità, ma anche per il motorismo in generale, hanno sempre caratterizzato Gabriele d’Annunzio, tanto che fu uno dei primi in Italia a possedere un’auto e a credere nel futuro dell’automobile, esaltando la profonda alleanza della macchina con l’uomo: lo libera dalla schiavitù e contribuisce a realizzare i suoi sogni. Gli ‘Itinerari Dannunziani’ coniugano cultura, storia, passione e turismo toccando le tre tappe simbolo della sua vita: dalla nascita a Pescara, passando per Pietrasanta e fino alla sua ultima residenza a Gardone Riviera, un percorso storico lungo oltre 75 anni che fa parte e racconta il nostro patrimonio”.

È quanto ha affermato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, in occasione della presentazione degli ‘Itinerari Dannunziani’ ieri nella sala consiliare del Comune di Pescara. All'evento hanno partecipato anche il sindaco Carlo Masci, l'assessore alla cultura Maria Rita Carota, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e il presidente dell'Aci di Pescara, Giampiero Sartorelli.