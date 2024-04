A Montesilvano il convegno su “L’uomo multidimensionale“

Dal 25 al 28 aprile a Montesilvano, nella sala congressi del Grand Hotel Adriatico, avrà luogo il convegno Internazionale “L’uomo multidimensionale: oltre i confini della mente”. Se ne parlerà con studiosi di fama internazionale provenienti da diverse parti del mondo. Molti ed interessanti gli argomenti che saranno trattati, ma che convergono tutti su un unico grande tema: “la multidimensionalità dell’uomo, oltre i confini della mente”.

L'evento è giunto alla 29esima edizione ed offrirà un programma ricco di argomenti: grande spazio verrà dato alla spiritualità, alla salute, al benessere, alla guarigione spirituale, alla medicina olistica, al mistero dell’esistenza umana, gli angeli, la medianità, lo sciamanesimo, scienza e benessere. Lo scopo dell’evento è promuovere una visione globale dell’uomo, fatto anche di spirito, mente e anima. Si parlerà della sua evoluzione e del suo destino ultimo; ricco e qualificato il parterre dei relatori che convergono da molte nazioni: Usa, Canada, Israele, Svizzera, Olanda, Francia e Belgio. Tra questi Raymond Moody, Sylvie Ouellet, Nader Butto, Selene Calloni, Norma Van Oosten, Bernard Rouch e tanti altri.

Tra gli italiani, tutti di primissimo livello, tanto per citarne alcuni: Corrado Malanga, Rossana Becarelli, Paolo Lissoni, Maria Angela Gelati, Massimo Corbucci, Giuliana Conforto, Michele Ilari, Claudia Salvadeo, Enzo Decaro, Claudio Pagliara ed altri. Per informazioni potete scaricare il programma dettagliato della manifestazione sul sito web https://www.convegno-parapsi.com oppure contattare i seguenti numeri telefonici: 0805421223 – 0805211274 - 0854452695. L’organizzatore della manifestazione è il Dr. Nicola Cutolo, il segretario è il Dr. Nicola Trizio e i collaboratori sono Renato Gagliano della libreria “Roma” di Bari, Deborah Stacchini ed altri. La segreteria, per iscrizioni, sarà aperta al pubblico da giovedì 25 aprile alle ore 10 e per tutta la durata della manifestazione.