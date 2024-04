Radio Studio 5 con Gimme Five al Porto Allegro di Montesilvano

Radio Studio 5, storica emittente del Gruppo Pasquini diretta da Giovanni D'Addario con le playlist di Paolo Sala e la regia di Vincenzo Scutti, ospita domenica 14 aprile a partire dalle ore 17, presso il centro commerciale “Porto Allegro” di Montesilvano, una reunion dello staff con i suoi amici artisti. Sarà una serata di musica, intrattenimento e ospiti speciali con il team di Radio Studio 5 che animerà il centro commerciale Porto Allegro con la sua energia contagiosa, l'amore per tutto ciò che riguarda la dance generation e la buona musica dei cantanti pop del nostro amato Abruzzo.

Durante il dj set, nell'Acquario Allegro di Studio 5 + Musica + Emozione al secondo piano del centro commerciale, si produrranno dei Reel per i canali social della radio, con la regia di Roberto Rantucci. Claudia Gentile intervisterà la giovanissima attrice emergente pescarese: Chiarita Cecamore, attualmente protagonista del film "Omen, The Origin of the Presage". Stefano D'Alberto ospiterà la cantante Federica Pento con il suo editore Angelo Anselmi. Paolo Minnucci presenterà il vincitore del Festival della Melodia Maurizio Tocco. Riccardo Clinco accoglierà i cantanti Dèlè e Dario Barbarossa.

Al dj set con l'impianto predisposto da Luigi Ciuffi di Audiolux e Cesare Sampo della Mela Esse, le percussioni di Rocco Dragani con il Djing di Emanuele D'Amico, Simone Pellegrino e Federico Di Natale del programma Gimme Five, Nicola Di Girolamo e Riccardo Zollini di Cacico, Stefano Martire di Molo 36, Nik J del Max Mix, Alessio Ilario di Un Dj al Giorno, Stefano Amicucci di Afrolab, Romeo Tucci e Roberto Rantucci di Promotion. Alla fine tutti ceneranno all'Old Wild West con diversi fan di Radio Studio 5 e parte dell'associazione DjK.