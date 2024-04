All'Aurum si parla delle origini dei “Popoli Italici”

Sabato 20 aprile, alle ore 17, nella sala d’Annunzio dell’Aurum si parlerà delle origini dei “Popoli Italici”, della nascita della parola Italia e di come lo studio e la divulgazione di questa storia, poco conosciuta, possa rappresentare per la nostra Regione un volano per l’economia e possa contribuire a ridurre il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri dell’interno.

Ci saranno interventi riguardanti il ruolo e il prestigio della donna nel mondo italico e saranno presentati antichi amuleti e gioielli abruzzesi. Interverranno lo scrittore Nicola Mastronardi, l’archeologa Raffaella Papi, l’antropologa Adriana Gandolfi e lo studioso di economia Michael Salis.

Durante la manifestazione sarà presentato il progetto “Touto Italica”: rete tra le regioni del Centro Italia i cui popoli furono protagonisti di questa pagina di storia italiana. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Viteliu di Pescara e, con il patrocinio del Rotary Distretto 2090, dai club Rotary: Pescara Ovest D’Annunzio, Pescara Nord, Terra dei Vestini e Passport Agorà.