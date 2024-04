25 aprile a Montesilvano: il programma della giornata

Il 25 aprile, giorno in cui ricorre il 79° anniversario della Liberazione, ci sarà a Montesilvano una solenne cerimonia celebrativa. La cittadinanza è invitata a prendere parte all'evento che prenderà il via alle ore 11 da Piazza Diaz e procederà con una sfilata della Fanfara dei Bersaglieri fino a piazza Indro Montanelli. Seguirà, alle ore 11.30, la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti per poi riprendere la sfilata con i Bersaglieri fino al Museo del Treno.

Ma il 25 aprile sarà anche il giorno in cui il comune di Montesilvano inaugurerà piazza Indro Montanelli, con la restituzione alla città del Monumento ai Caduti, realizzato nel 1970 dallo scultore montesilvanese Vinicio Verzieri. Per consentire l’ultimazione dei lavori, è stata emessa un’ordinanza che prevede la chiusura della piazza da oggi (18 aprile) e fino al 22 aprile compreso, con annesso divieto di sosta su tutta l’area e nelle relative vie di accesso, ancora oggetto dei lavori.