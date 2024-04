I Modena City Ramblers chiudono in allegria la festa del 25 aprile al parco Di Cocco

Parla di “gran bella festa” il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo, presente ieri sera al parco Di Cocco per il concerto gratuito dei Modena City Ramblers che ha chiuso in allegria la manifestazione organizzata da Anpi e Cgil per celebrare il 25 aprile a Pescara. Tra i brani proposti dalla storica folk band emiliana non è mancato “I funerali di Berlinguer”.

“Nel caos del qualunquismo, un po’ di sinistra non può che far bene”, ha commentato Di Iacovo sui social. Al parco Di Cocco si è tenuta una serie di attività ideate per onorare una giornata, quella della Liberazione dal nazifascismo, dall’alto valore storico e simbolico. Una ricorrenza molto importante all’insegna dell’inclusione per dare risalto e valore al mondo delle realtà sociali, sindacali, politiche e dell’associazionismo che animano l’antifascismo. Presente anche uno stand di Radio Città.

Una grande festa fatta di socialità, dibattiti e musica, pensata nell’anno degli Ottantesimi della Liberazione di Pescara e dell’Abruzzo. Nel pomeriggio, dopo la Critical Mass della Liberazione a cura di CAP 15, si è svolto il dibattito “Una, democratica e solidale? La Costituzione tra autonomia differenziata e premierato” con Vincenzo Calò (segreteria nazionale ANPI), Lara Gighlione (segreteria nazionale Cgil) e Marcello Salerno (docente di Diritto Pubblico Università Chieti – Pescara). Infine, il live dei Modena City Ramblers, preceduto da un'esibizione della cantautrice pescarese Miriam Ricordi.