Sold out Stelle, lo spettacolo in memoria di Barbara Paolone con la partecipazione di trentasei artisti e una band di 11 musicisti, ideato da Vincenzo Olivieri e organizzato da Stefano Francioni Produzioni, che andrà in scena al teatro Circus di Pescara domenica 28 aprile alle ore 18:30. Stelle, diretto da Vincenzo Olivieri e Milo Vallone, è uno spettacolo d’arte varia che attraverso il canto, il racconto, l’ironia, la musica e la danza vuole simboleggiare il fantastico viaggio della vita e valorizzarlo nella straordinarietà del suo stesso percorso: sempre e comunque, unico e irripetibile.

Inoltre Stelle vuole anche celebrare la bellezza della condivisione di quella preziosa irripetibilità poiché, in fondo, le stelle ci affascinano e ci ammaliano proprio perché insieme, nella loro coralità, formano quel grande spettacolo che è il firmamento. Stelle sarà dunque un viaggio nel quale gli artisti coinvolti (attrici, attori, musicisti, cantanti, performer) attraverso la propria esibizione saranno i viaggiatori protagonisti.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Struttura Semplice dedicata alla Radioterapia dei tumori solidi pediatrici all’interno della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Artisti partecipanti: Marco Bocci, Laura Chiatti, Mariangela D’Abbraccio, Nino D’Angelo, Andrea Delogu, Giò Di Tonno, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Massimo Germini, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Jonis Bascir, Piero Mazzocchetti, Paola Minaccioni, Valerio Di Rocco, Micol Olivieri, Giorgio Pasotti, Roberto Pedicini, Eleonora Pedron, Syria, Pierpaolo Spollon, Claudia Tosoni, Fabio Troiano, Paola Turci, Erica Abelardo, Davide Cavuti, Claudia Costantino, Candida D’Aurelio, Tiziana Di Tonno, Michele Di Toro, ‘Nduccio, Vincenzo Olivieri, Marco Papa, Pierpaolo Pecoriello, Federico Perrotta, Milo Vallone.

Band: Davide Ciarallo, Elio Depasquale, Beppe Genise, Gianmarco De Bonis, Raffaele Di Nicola, Biagio D’Amico, Raniero Silvetti, Daniele Di Marco, Cinzia Cirone, Jasmine Cirone, Francesca Santopinto.