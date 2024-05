"Gnomi In Festa", tutto pronto a Montesilvano per la prima edizione

Un appuntamento speciale, un weekend magico in compagnia di elfi, gnomi, fate e folletti. Nell'area verde del Parco della Libertà a Montesilvano sabato 11 e domenica 12 maggio si terrà la prima edizione di “Gnomi In Festa”, manifestazione organizzata da I Guardiani dell’Oca e dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Rifugio Urbano. Biglietto unico: € 3. Per prenotazioni e acquisto dei tagliandi: https://www.i-ticket.it/eventi?s=Gnomi.

Un evento unico e irripetibile, due giorni immersi nella natura dove creature leggendarie prendono vita e decidono di incontrare grandi e piccini. Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa Internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo), 'Gnomi in festa' propone la perfetta formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del Piccolo Popolo.

'Gnomi in Festa', inoltre, è inserita all'interno di una serie di relazioni interregionali che portano gli abitanti del Piccolo Popolo a essere presenti anche in Toscana, Puglia, Campania, Marche con eventi di successo e grande afflusso di pubblico. Sabato 11 maggio dalle ore 15 e domenica 12 dalle ore 11 nel parco cittadino saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico.

Un percorso divertente e sorprendente ricco di spettacoli, danze, balli, poesia, momenti di gioco creativi e attività laboratoriali per lasciarsi travolgere completamente dalla magia di questo mondo incantato. “Siamo felici di ospitare un evento che richiamerà moltissimi turisti e tanti cittadini - afferma il sindaco Ottavio De Martinis - Questa manifestazione, che ho fortemente voluto all’interno del Parco della Libertà, regalerà momenti ludici e tante emozioni a grandi e piccoli. Gnomi in Festa aprirà le manifestazioni del cartellone estivo degli eventi montesilvanesi e siamo certi nella riuscita di questo appuntamento che per la prima volta accogliamo con gioia in città”.

Programma

11 Maggio 2024

Dalle ore 15:00 Apertura del Mercatino delle meraviglie

Ore 15.30 - Accoglienza del Piccolo Popolo (animazione con danze, canti e musiche elfiche, itineranti durante le ore pomeridiane) a cura dell’Associazione Culturale I Guardiani dell’Oca.

Dalle ore 15:00 alle ore 20.00 - Apertura dei laboratori Creativi

Costruisci il tuo cappello dello Gnomo - Laboratorio a cura dell’Associazione Culturale I Guardiani dell’oca.

Agorà dei Piccoli Artisti, laboratori creativi

I Colori dell’incanto, laboratorio di pittura creativa su carta e stoffa, ispirata all’Erbolario dello Gnomo da 3 a 6 anni, a cura di Abruzzo TUCUR

Ore 16.00 - Apertura del Capo Giocondo (I Giochi del Piccolo popolo) – Abruzzo TUCUR teatro

Ore 16.30 – Danza con me – spettacolo di danza elfica - Coreutica magica – I Guardiani dell’oca

Ore 17.00 - Bollaria - Spettacolo con attore e bolle di sapone –

Ore 17.30 - Pulcinella e la cassa magica – Compagnia degli sbuffi – Attori e burattini

Ore 18.30 – Gnomo Anch’io – Animazione itinerante con danza e teatro d’intrattenimento – I Guardiani dell’oca

Ore 19.00 – Racconti di Primavera - Compagnia degli sbuffi – Attori e burattini

Ore 19.30 - Soffio di Gnoma - Spettacolo con attore e bolle di sapone –

19.30 – 20.30 – A Tavola con Gli Gnomi (Apertura dei punti di ristoro)

20.30 – 22.30 – Il Bosco incantato - Spettacolo itinerante serale con lanterne con Gnomi Elfi, Folletti e Fate – Compagnia teatrale I Guardiani dell’oca;

21.30 – Passi di fata - spettacolo di danza elfica - Coreutica magica – I Guardiani dell’oca

12 Maggio 2024

Dalle ore 10.30 alle 12.00 Apertura del Mercatino delle meraviglie ed animazione musicale, danzata e cantata, con gnomi Folletti Elfi e Fate lungo le vie del centro storico.

Ore 12.30 A pranzo con gli gnomi – Apertura dei punti di ristoro

Ore 14,30 - Passi di fata - spettacolo di danza elfica - Coreutica magica – I Guardiani dell’oca

Ore 15.00 – Accoglienza del Piccolo Popolo (animazione con danze, canti e musiche elfiche, itineranti durante le ore pomeridiane) a cura dell’Associazione Culturale I Guardiani dell’oca.

Dalle ore 15:00 alle 20.00 - Apertura dei laboratori Creativi

Costruisci il tuo cappello dello Gnomo - Laboratorio a cura dell’Associazione Culturale I Guardiani dell'Oca.

Agorà dei Piccoli Artisti, laboratori creativi

Scherzi da Folletto, laboratorio di finalizzato alla costruzione di un pupazzo da animare, da 3 a 6 anni

Ore 16.00 - Pulcinella e il castello misterioso - Compagnia degli sbuffi – Attori e burattini

Ore 16.30 - Bollaria - Spettacolo con attore e bolle di sapone –

Ore 17.00 - Danza con me – spettacolo di danza elfica - Coreutica magica – I Guardiani dell’oca Il

Ore 17.30 – Drago cosetto e la fontana magica - Spettacolo con attore e bolle di sapone –

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 – Il Bosco delle Meraviglie, Spettacolo itinerante con Gnomi, Fate, Streghe e Folletti – Compagnia Teatrale I Guardiani dell’oca.

Ore 18.00 – Racconti di Primavera - Compagnia degli sbuffi – Attori e burattini

19.00 – 20.30 – A Tavola con Gli Gnomi (Apertura dei punti di ristoro)

21.00 - Danza elfica Collettiva dell’Arrivederci