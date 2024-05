“I libri del cuore”, 4a edizione della Maratona di Lettura

Parte la quarta edizione della Maratona di Lettura promossa dall’associazione culturale SmartLab Europe di Pescara. “I libri del cuore”: questo il titolo che accompagna l’iniziativa che ormai da quattro anni contribuisce a valorizzare il dono della lettura. Alla manifestazione sono invitati adulti e bambini che in due minuti potranno leggere ed interpretare ad alta voce gli stralci delle opere che hanno lasciato una traccia speciale nella propria esistenza. Un’occasione per parlare di libri del cuore e condividere con gli altri le proprie emozioni.

L’incontro si svolgerà sabato 11 maggio presso l’Auditorium Cerulli, dalle ore 15,30 alle ore 20. Ogni partecipante, dopo aver compilato una scheda di adesione, avrà la possibilità di leggere un brano o un breve passo selezionato del proprio libro del cuore, per la durata di due minuti. Il Presidente dell’associazione Annarita Bini ha dato l’opportunità di partecipare anche on line realizzando un breve video di due minuti.

L’evento sarà articolato in due parti: nel corso della prima parte, che si svolgerà dalle ore 15,30 alle ore 17,15, ci saranno i lettori junior e young (6/18 anni), oltre alle coppie adulto/bambino e bambino/bambino. Durante la seconda parte si alterneranno i lettori adulti. Alle 19,45 avrà luogo la consegna degli attestati e la foto di gruppo.

L’associazione ha partecipato ad un partenariato europeo con un progetto dal titolo “Eu-Reading Circles” centrato sulla promozione della lettura condivisa come strategia di educazione degli adulti e di inclusione sociale. I 5 paesi partner sono: Italia, Spagna, Francia, Grecia e Polonia. L’associazione SmartLab Europe è impegnata inoltre in progetti Erasmus+ per la formazione all’estero relativamente alla promozione del libro e della lettura.