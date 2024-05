Daniele Coluzzi con "CosÃ¬ si arriva alle stelle" alla Mondadori Bookstore

"Così si arriva alle stelle", dice Apollo nell'Eneide ad Ascanio, il figlio di Enea, per incoraggiarlo a guardare in alto, a mirare a obiettivi importanti, a non farsi piegare dai nemici o dalle difficoltà, ma non è solo un'indicazione è anche il titolo del libro di Daniele Coluzzi per Rizzoli, che verrà presentato sabato 25 maggio alle ore 18 presso la Mondadori Bookstore di via Milano. Modera la giornalista Alessandra Renzetti.

Come dice Coluzzi: "Se hai scelto questo libro forse anche tu sei alla ricerca, forse anche la tua anima punta a qualcosa di grande, di pieno, di infinito. Cosa stai cercando? L'amore? La felicità? Il senso della vita? A rispondere alle tue domande ci penseranno autori, poeti e filosofi antichi, vissuti migliaia di anni fa. Saranno loro a guidarti nelle profondità della natura umana, in questa raccolta di massime, proverbi e parole del passato".

L'autore infatti le seleziona con cura accompagnandole con riflessioni capaci di ispirare e guidare nel mondo di oggi. Perché: "I tempi cambiano e noi con loro", ma a rimanere le stesse sono le domande che ogni giorno le persone si pongono. Daniele Coluzzi è un professore e divulgatore culturale italiano. Professore di Lettere in un liceo di Roma, è anche divulgatore sui social, dove si occupa di storia, letteratura e mitologia. Con Rizzoli ha pubblicato Io sono Persefone (2022), Odio e amo (2023), Così si arriva alle stelle (2024).