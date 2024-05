Ci siamo: al via 'Cartoons on the bay 2024'

Ci siamo: al via il Festival internazionale Cartoons on the Bay 2024, in programma a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. Rai Kids, la direzione della Rai che cura l’offerta del servizio pubblico verso bambini e ragazzi, partecipa con i propri titoli in concorso. Quest’anno ha ben otto nomination ai Pulcinella Awards e presenta in anteprima le immagini delle serie a cartoni animati in produzione e di prossima programmazione.

Rai Kids è partner tradizionale di Cartoons on the Bay. In questa occasione saranno presentati i nuovi titoli di produzione Rai, che saranno poi proposti sui palinsesti di Rai Yoyo, Rai Gulp, sulla piattaforma Rai Play e in alcuni casi anche sulle reti generaliste. Si tratta di serie realizzate in collaborazione con i migliori talenti e studi dell’industria italiana dell’animazione, destinate al pubblico italiano e alla circolazione in Europa e in tutto il mondo.

Sono otto, come si diceva, i titoli prodotti da Rai Kids che hanno ottenuto una nomination in sei delle categorie di cui si compone il concorso. Nella categoria “Preschool Tv Series”, dedicata ai prodotti destinati ai bambini dai 2 ai 5 anni, c’è la nuova serie “I minieroi”, una serie italiana coprodotta con la tv pubblica francese, ancora inedita, prevista in autunno su Rai Yoyo.

Nella categoria “Upper Preschool Tv Series” (4 – 6 anni), è invece candidata l’apprezzata serie animata “Pipo, Pepa e Pop”, nata per spiegare l’economia ai bambini, prodotta in Italia con il patrocinio del Financial Times, trasmessa con successo da Rai Yoyo, di cui è in preparazione una nuova stagione. Per la categoria “Kids” (7 – 11 anni), sono in concorso due serie inedite di prossima programmazione su Rai Gulp: “Alex Player”, una serie animata ambientata nel mondo degli e-sports, e “Klincus corteccia”, ispirata all’omonima opera letteraria italiana per ragazzi.

Il Festival Cartoons on the Bay dà spazio anche alle serie di “Live Action” per ragazzi. In questa categoria sono tre le nomination raccolte da Rai Kids. La coinvolgente “S-Fidiamoci”, serie diretta da Matteo Gentiloni, ricca di ironia, amicizia e romanticismo; la serie evento “Clan”, che ha debuttato su RaiPlay il 23 maggio per la Giornata della Legalità e che racconta la storia di Francesco, 15 anni, nato e cresciuto a Scampia, alla periferia di Napoli, che si riscatta grazie all’incontro con la palestra di Judo di Maddaloni (la serie è basata su un romanzo di Luigi Garlando); chiude infine la terna l’innovativa serie di prossima emissione “Quick Rules”, una divertente guida per individuare le situazioni di rischio nella vita di ogni giorno, dedicata soprattutto alle ragazze.

Per la categoria “Short film” è candidato lo speciale di animazione “Sapiens?”, nuovo capolavoro del maestro dell’animazione Bruno Bozzetto. Il film vuole invitare a riflettere sull’aggettivo “sapiens” associato all’essere umano. La musica classica accompagna tre cortometraggi dedicati all’uomo e al suo comportamento nei riguardi della natura e della società. Il rapporto con il pubblico dei giovanissimi è essenziale per la Rai. Rai Kids collabora anche con il programma scuole di Cartoons On The Bay con incontri e proiezioni dedicate, e sostiene gli eventi in piazza Salotto aperti al pubblico di bambini e famiglie. In particolare, sabato 1 giugno, dalle 16, ci sarà il “Rai Kids Show” a Piazza della Rinascita con le star di Rai Yoyo (tra cui i Puffi, I Ronfi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey e Bing).