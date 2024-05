Cartoons on the Bay, il programma della Piccola Libreria Origami

È iniziata oggi pomeriggio la manifestazione Cartoons On The Bay, il festival dell'animazione di RaiCom. Gli eventi andranno avanti per tutto il weekend, fino al 2 giugno.

Oltre al programma ufficiale di Cartoons On The Bay 2024, la Piccola Libreria Origami di via Raffaello presenta il suo programma dedicato ai bambini.

Giovedì 30 Maggio:

16:30-17:30 Laboratorio creativo con il Kamishibai "Riesci a vedere laggiù?" 4-9 anni (10 Euro)

18:00- 18:40 Leggiamo le storie di Beatrice Alemagna (gratuito)

Venerdì 31 Maggio:

10:30-11:30 Laboratorio creativo con il Kamishibai "Kamicucù" 4-9 anni (10 Euro)

12:00- 12:40 Leggiamo le storie con gli animali (gratuito)

15:00-16:00 Giochiamo ai giochi da tavolo "Le catacombe di Karak" 7-99 anni (gratuito)

16:30-17:30 Laboratorio creativo dei "Fiori di carta" 4-9 anni (10 Euro)

8:00- 18:40 Leggiamo le storie di primavera (gratuito)

Sabato 1 Giugno:

10:30-11:30 Laboratorio creativo "Nel prato con il Bruco Maisazio" 4-9 anni (10 Euro)

12:00- 12:40 Leggiamo le storie della natura (gratuito)

15:00-16:00 Giochiamo ai giochi da tavolo "Exploding Kittens" 7-99 anni (gratuito)

16:30-17:30 Laboratorio creativo "Inventiamo le storie con carta e forbici" 4-9 anni (10 Euro)

18:00- 18:40 Leggiamo le storie divertenti (gratuito)

Domenica 2 Giugno: