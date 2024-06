Al Parco della LibertÃ  di Montesilvano la Giornata del Benessere Olistico

Trattamenti, consulenze e attività di gruppo per il corpo, la mente, lo spirito e l'anima: è la Giornata del Benessere Olistico, in programma domenica 2 giugno, dalle 10 alle 21, presso il Parco della Libertà di Montesilvano. Saranno presenti operatori professionali di alcune discipline del benessere: dal Reiki allo Yoga, dall'osteopatia cranio sacrale al Qi Gong, dallo sciamanesimo alla cristalloterapia e all'aromaterapia per citarne alcune. Chi vuole conoscerle e provarle personalmente potrà usufruire di trattamenti e consulenze individuali.

Ad organizzare l'evento lo studio olistico 'Still Point' di Danilo Calandra e il Rifugio Urbano di Alessio Sigismondi, in collaborazione con 'La Nuova Accademia Olistica' di Jenny Paola Tacconelli e l'associazione Luce nell'Anima di Gloria Mariani. Calandra, da alcuni anni promotore attivo di questo settore del benessere in Abruzzo, e Sigismondi, proprietario del Rifugio Urbano e gestore del Parco della Libertà, hanno voluto organizzare l'evento per offrire la possibilità ai professionisti di farsi conoscere e ai cittadini di entrare in contatto con queste discipline.

"Il benessere olistico - spiega la Tacconelli - è inteso come benessere della persona a 360 gradi. L'aggettivo 'olistico' deriva dal termine greco 'olos' che significa 'tutto', indicando una totalità il cui valore complessivo supera la somma dei singoli componenti. L'uomo non è quindi un essere costituito da parti separate e separabili, ma un essere costituito da corpo, mente, emozioni, spirito e anima che comunicano costantemente tra loro: per questo motivo, il vero benessere è raggiungibile quando tutte queste parti sono in armonia tra loro".

Nel corso della giornata saranno proposte anche una serie di attività di gruppo, seminari e laboratori creativi per i bambini, oltre a meditazioni con strumenti ancestrali come le campane tibetane, il gong, il didgeridoo e i tamburi sciamanici.