Estatica, oltre 60 eventi al Porto Turistico Marina di Pescara

Oltre 60 gli appuntamenti di Estatica 2024, la rassegna promossa dal Marina di Pescara giunta alla sua 15esima edizione che riconferma le collaborazioni con Pescara Jazz, Funambolika, Concerti Sotto le Stelle e Teatriamoci, aprendo per la prima volta a una versione estiva del Fla e al Terrasound. Una vasta offerta musicale - dal jazz al pop, dal reggae fino al punk - vedrà alternarsi, al Porto Turistico di Pescara, teatro d'autore e teatro dialettale, cover band, sfilate di moda, birre artigianali, degustazioni di vino, uscite in barca e solidarietà. A presentare l'iniziativa, il presidente del Marina, Gianni Taucci e il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Gennaro Strever.

Taglio del nastro con 'Acustica' sabato 29 giugno alle 21.30, il set ideato e organizzato da Spray Records con oltre dieci performer dal blues al soul, al samba e al cantautorato. Ad anticipare il simbolico taglio del nastro, dal 16 al 22 giugno, saranno le acrobazie di Funambolika. A seguire, il 28 giugno a ingresso libero, una serata di solidarietà: 'Il Velo di Iside - Insieme alle Donne nell'Essere', dedicata a contrastare la violenza sulle donne.. Il mese di luglio vedrà tra i primi protagonisti - dopo un'anticipazione dell'Harbour Reggae Festival e il Combat Rock (rispettivamente il 3 e il 4 luglio) - la nuova edizione di Mediterranea (dal 5 al 7 luglio). Dal 10 al 21 luglio spazio invece al Pescara Jazz con una girandola di nomi italiani e americani, da Ada Montellanico a Rosario Giuliano, Simona Severini, Marcello Di Leonardo, Chiara Civello, Hamid Drake's Turiya, Terri Lyne Carrington's, Flavio Boltro, Lakecia Benjamin.

Segue il Fla con tre serate - 23, 24 e 25 luglio - che porteranno al Marina il regista e attore Antonio Manzini, un concerto-intervista con Setak & Friends e il reading della giornalista Concita De Gregorio con la cantautrice Erica Mou. Una produzione originale di Estatica è invece 'Lucio+Lucio', una doppietta prevista per il 30 giugno e il 26 luglio, con due serate dedicate, rispettivamente, a Lucio Dalla, con Valentino Aquilano, e Lucio Battisti. Il 27 luglio torna in passerella la moda con Jo Squillo a presentare. Domenica 28, l'arena ospiterà la The Biggest Combat Rock Band. La rassegna 'Concerti sotto le stelle' aprirà il mese di agosto.

Lo storico festival ideato e condotto dal chitarrista Maurizio Di Fulvio avrà tra gli ospiti, giovedì 1, Javier Girotto & Lumière Ensemble, Andrea Ciacco Trio con Stefano 'Cocco' Cantini il 3 agosto, Maurizio Colonna l'11, Enrico Vallone il 13, per un live omaggio alla figura di Pavarotti; ma ancora il 21, 22, 25 e 28 agosto con il Coro Beato Nunzio Rocksanime, Traveller Flamenco, Antonio Caretta Trio e Ciro Carbone. Riconfermata inoltre la virtuosa collaborazione con Teatriamoci: il 2, 12 e 24 agosto rispettivamente con Giulia Di Quilio e Antonello Angiolillo in 'Shakespeare in Burlesque'; Dado, il noto cabarettista e cantante; Pino Ammendola e il padrone di casa Federico Perrotta in 'Il diritto alla felicità'.

Sul palco anche Valentina Olla. Si alzeranno decisamente i volumi con l'arrivo dello Zoo Music Fest, 7 e 8 agosto con Silent Bob e Annalisa; 18 e 20 agosto con Ermal Meta e Fabrizio Moro. Subito dopo Ferragosto, il 16 e 17 agosto, l'arena si vestirà di rosso, giallo e verde per l'Harbour Reggae Festival, una miscela di groove e ritmo in levare, per omaggiare icone come Bob Marley ma anche nuovi talenti, alcuni in arrivo direttamente dalla Giamaica. Ospite della rassegna, il 19 agosto, sarà Fiorella Mannoia attesa per il live 'Fiorella Sinfonica', un concerto con orchestra, per celebrare in gran stile i suoi 70 anni.

Nona edizione invece per Fermenti d'Abruzzo (dal 29 agosto al 2 settembre), il festival delle birre artigianali abruzzesi che ripropone, quest'anno più che mai, le sue seguitissime degustazioni emozionali, con momenti di intrattenimento musicale, corsi, workshop e street food. Nelle proposte di agosto spiccano anche altre due riconferme: la partecipazione dei Dago Red e la serata Mom dedicata a Mia, Ornella e Mina. Coda di estatica, a settembre, il Terrasound: una quattro giorni di musica prevista per i primi di settembre, dal 4 al 7, con artisti come il trio punk La Sad, Tropico e Tony Effe, ormai ai vertici della classifica degli album più venduti, idoli dei teenager e non solo.