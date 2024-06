Progetto ACeS: convegno di apertura il 12 giugno all'Aurum

Mercoledì 12 giugno si terrà presso l’Aurum il convegno di apertura del Progetto di ricerca applicata “ACeS – Acqua, clima e salute: dalla protezione ambientale delle risorse, all’accesso all’acqua, alla sicurezza d’uso”, che vede come Capofila la Regione Abruzzo col Servizio Opere Marittime e come Unità Operative l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’IZSAM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", l’ISS - Istituito Superiore di Sanità, l’ARPAE – Agenzia regionale Prevenzione Ambiente Energia dell’Emilia Romagna, l’ARS TO - Agenzia regionale di Sanità della Toscana.

Il progetto si pone l’obiettivo di ratificare il Protocollo Acqua e Salute redatto a Londra nel 1999 e, sulla scorta del concetto di Salute Unica - “One Health”, di fornire strumenti utili per la protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all’acqua. Previsti i saluti istituzionali di Emanuele Imprudente, vice governatore e Assessore regionale all’Ambiente, e Umberto D'Annuntiis, Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Infrastrutture.