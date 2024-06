Al Parco Lavino di Scafa domenica 16 giugno la Cuntafesta

Domenica 16 giugno dalle 10, all'interno nel magico cerchio naturale denominato "La Balera", presso l'area del Vecchio Mulino all'interno del Parco Lavino di Scafa, si terrà la Cuntafesta, un evento per celebrare la conclusione delle attività formative di CuntaTerra. I principali protagonisti della giornata saranno tutti gli allievi e i partecipanti, adulti ragazzi e bambini, che, a partire da ottobre 2023, hanno preso parte ai corsi e ai laboratori attivati presso la sede dell'associazione in Via Sangro a Brecciarola di Chieti.

L'evento è organizzato sotto la direzione artistica di Marcello Sacerdote, attore e formatore teatrale, e del M. Sebastian Giovannucci, responsabile della formazione musicale di CuntaTerra. Per il secondo anno consecutivo l'iniziativa è organizzata grazie alla preziosa collaborazione di Globuli Green, Onlus giovanile di Scafa a cui è affidata la gestione di un'area del Parco Lavino.

Nell'ottica di un intento comune di creazione di reti e sinergie positive sul territorio, la CUNTAFESTA sarà occasione per restituire alla comunità i risultati del progetto "IMPATTO.0", promosso da Globuli Green, grazie al quale è stato possibile allestire la geocupola "Globuluus" che sarà il fantastico scenario delle iniziative previste nella giornata. Il programma artistico è intenso, e a partire dal mattino si susseguiranno rappresentazioni teatrali, momenti di approfondimento e intermezzi musicali che andranno avanti fino a sera, nel pieno spirito di condivisione e convivialità promosso da CuntaTerra in ogni suo evento.

IL PROGRAMMA

ORE 10:00 - risveglio con pratica yoga dolce, meditazione e bagno sonoro a cura di Marzia Cerasa



ORE 11.00 - spettacolo lab teatro ragazzi condotto da Marcello Sacerdote

ORE 12.30 - pranzo libero e area food a cura di Globuli Green

ORE 15.00 - spettacolo lab teatro ragazzi condotto da Marcello Sacerdote

ORE 16.30 - musica popolare con gli allievi di organetto diatonico a cura del M° Sebastian Giovannucci

ORE 17.00 - presentazione del progetto "IMPATTO.0" e della geocupola “Globulus”

ORE 17.30 - spettacolo lab teatro adulti 1° anno condotto da Marcello Sacerdote

ORE 18.45 - condivisione lab tango argentino condotto da Michela Ghiotti e Lorenzo Camplone

ORE 19.00 - condivisione lab balli tradizionali abruzzesi condotto da Sebastian Giovannucci, Alessandro Salerno, Filomena Di Paola e Tiziana Grazioso

ORE 19.30 - a cura di Globuli Green, su prenotazione

ORE 20.45 - spettacolo lab teatro adulti avanzato condotto da Marcello Sacerdote

"La CuntaFesta è un evento a cui teniamo moltissimo, - spiega il Direttore Artistico di CuntaTerra MarcellO Sacerdote - perché esprime l'essenza della nostra missione artistica, ovvero quella di offrire un servizio sociale che attraverso l'arte e la cultura permetta, sia in un'ottica individuale che collettiva, di formarsi, di crescere, di star bene nel cuore e nella mente, riscoprendo la bellezza autentica di condividere esperienze profondamente umane.Dopo mesi di lavoro intenso ed entusiasmante siamo felici di restituire al territorio il frutto dell'impegno di tutti gli allievi che con passione e perseveranza si sono dedicati allo studio dell'arte".