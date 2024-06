Terza edizione del Premio SquiLibri per "Racconti lampo", ecco i finalisti

Dal 21 al 23 giugno torna SquiLibri a Francavilla al Mare con le sue attività, i suoi grandi ospiti e la fiera dell'editoria: una scommessa vincente del Direttore artistico Peppe Millanta che si prepara per la sua terza edizione. Tra le tante attività legate al Festival, sabato 22 giugno alle ore 17.30 nel Foyer dell'Auditorium Sirena ci sarà la premiazione del concorso letterario dedicato ai 'Racconti lampo'.

Conduce l'appuntamento Sara Caramanico della Scuola Macondo di Pescara, interviene Cristina Rapino, assessore alla cultura per il Comune di Francavilla, le letture sono di Stefano Di Caprio. La giuria è composta dagli scrittori Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Francesca Scotti, Paolo Zardi e la Direttrice editoriale Elliott Loretta Santini.

I premi previsti sono: al primo classificato la targa di merito più 500 euro; secondo e terzo classificato la targa di merito. Inoltre la 'Scuola Macondo - l'Officina delle Storie', grazie all'organizzazione di Elisa Quinto, attribuisce 2 borse di studio a Valentina Di Ludovico con "La bambina di vetro soffiato" di Teramo e Silvia Sbaraglia con "Invisibilmente affamata" di Francavilla al Mare, poichè ritenute le più meritevoli.

Ecco i finalisti (in ordine alfabetico):

- "Il brodo della minestrina" di Wilma Avanzato - Chivasso (TO);

- "Muffa" di Daniele Bertoncello Brotto - Cittadella (PD);

- "Licenza di uccidersi" di Caterina Sperandii – Pescara.

"SquiLibri cresce ogni anno sempre di più, supportato quest'anno anche dal progetto "Libridine" realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare. La manifestazione, che per il terzo anno consecutivo ospiterà la sestina finalista del Premio Strega, punta a promuovere il libro e l'editoria, ma anche a coinvolgere il pubblico che nelle prime due edizioni è stato presente e si è dimostrato attento e responsabile anche grazie alla vasta offerta tematica della rassegna. È motivo di orgoglio riempire le piazze con la cultura durante l'estate", dice l'assessore Cristina Rapino.