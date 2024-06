Match di Improvvisazione Teatrale all'Auditorium Petruzzi sabato 22 giugno

TeatroInCorso chiude questa lunga stagione di Match di Improvvisazione Teatrale con uno scontro d'eccezione nella poetica cornice dell'Auditorium Petruzzi, nel Museo delle Genti d’Abruzzo, nel cuore di Pescara Vecchia. Sabato 22 giugno alle ore 21, infatti, a sfidare gli improvisAttori pescaresi sarà questa volta la rinomata squadra di Torino, guidata da due colonne dell’Improvvisazione, Roberto Zunino e Andrea Zanni. La scuola d’Improvvisazione Teatrale TIC TeatroInCorso si occupa da anni di diffondere sul territorio l’arte dell’improvvisazione teatrale promuovendo corsi e spettacoli con lo scopo di divertirsi e divertire corsisti e pubblico.

Il Match d’Improvvisazione Teatrale® è un format nato più di 40 anni fa in Canada: due squadre di improvvisatori si incontrano guidati da un arbitro che, accogliendo gli input degli spettatori, fa sì che si creino storie ogni volta diverse e che aiutano a sognare e divertire. Alla fine, al fischio dell’arbitro, il pubblico è chiamato a votare per l’una o l’altra squadra in modo da decidere il vincitore della serata che rimane sempre e comunque lo spettacolo. Tutto accompagnato da melodie musicali nate sul momento grazie alle mani esperte del maestro Elio Depasquale; ad arbitrare il match, direttamente da Modena, Ivan Cattini, mentre a presentare il modenese Lorenzo Malpeli. Sul palco, improvviseranno: Roberto Zunino, Andrea Zanni, Mara Di Bartolomeo, Anna Cellini, Giulia Pascucci e Davide Colalongo.

Inoltre, dato che non c’è improvvisazione senza formazione-continua, il 23/24/25 agosto TIC promuove “ImproInBorgo”, un weekend di improFormazione con docenti nazionali e internazionali nel suggestivo borgo di Guardiagrele, sul versante orientale della Majella . Per informazioni 327-0123544. E chi, infine, vuole cimentarsi in questa meravigliosa arte, non perda i due appuntamenti di “Improvvisando al Tramonto”, mercoledì 19 giugno e martedì 25 giugno alle 19 presso il Lido Siesta a Francavilla: si proveranno piccole pillole di improvvisazione accompagnate da un drink in riva al mare. Per informazioni 327-0123544. Info & biglietti per il Match del 22 giugno su Ciaotickets.com.