Tutto pronto a Montesilvano per il 26esimo ‘Mercatino dei Bambini’

Mancano ancora piccoli accorgimenti organizzativi che lo staff di Amare Montesilvano saprà colmare presto per accogliere i numerosi bambini che saranno ospitati, anche quest’anno, ne ‘L’Isola dei Bambini’ al Pala Dean Martin. “Continueremo a utilizzare materiali sanificati (tavola, cavalletti e sedia) che saranno posizionati in appositi spazi dall’organizzazione e quindi i bambini troveranno le loro postazioni già montate e numerate Saranno a disposizione dei bambini inizialmente un massimo di 55/60 postazioni”, spiega Renato Petra, presidente dell’associazione e promotore dell’iniziativa che si ripeterà ogni venerdì di luglio (5, 12, 19, 26) e di agosto (2, 9, 16, 23, 30).

Dalle ore 19 i bambini, accompagnati obbligatoriamente da un genitore, dovranno sottoscrivere un apposito modulo di iscrizione e il regolamento di partecipazione e riceverà un numero che corrisponderà al posto assegnato. Il personale dell’associazione guidato dall’esperto Alberto Falasca sarà presente all’interno dell’area sia per verificare che tutto vada secondo le disposizione sia per eventuali problemi.

“Avremo una Isola dei Bambini ancora più ricca di appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie dove si alterneranno la vendite dei giocattoli non utilizzati (peluches, giornalini, figurine…) dei bambini con un altro evento ogni settimana”, specifica nella nota, aggiungendo che “inizieremo venerdì 5 luglio dalle ore 20,30 e avremo come ospiti la Croce Rossa Italiana con una dimostrazione di salvataggio con specialisti rianimatori, ambulanza peluches e mezzi speciali. Inoltre – aggiunge Petra – in questa occasione saranno consegnate alla Croce Rossa Italiana di Montesilvano le attrezzature donate dal Concorso Riciclosa 2”. Per informazioni si può scrivere al numero WhatsApp 373/3001667 o sulla pagina Facebook amaremontesilvano o all'e-mail amaremontesilvano@gmail.com.