Anna Tatangelo star di "Foro in Festa" a Francavilla al Mare

Anche quest’anno torna a Francavilla al Mare “Foro in Festa”, l’evento organizzato dall’omonima associazione di promozione sociale con il patrocinio del Comune: si terrà il 26, il 27 e il 28 luglio in piazza SS. Angeli Custodi. Il primo appuntamento, venerdì 26, è quello con lo spettacolo di cabaret di Vincenzo Olivieri. Il 27, invece, sarà meglio indossare scarpe comode. Dalle 21, infatti, si ballerà il liscio in piazza.

In conclusione, domenica 28, ci sarà il concerto di Anna Tatangelo, che a Francavilla canterà anche il suo ultimo singolo “Mantra”. A fare da cornice a tutte e tre le giornate sarà la “Sagra di sagne e ceci”, ormai giunta alla 41esima edizione: una ghiotta occasione per gustare uno dei piatti più iconici d’Abruzzo.