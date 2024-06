“Le nostre azioni incidono sul clima”, convegno a Spoltore

“Le nostre azioni incidono sul clima”: è il tema scelto da Anteas nell’ambito dei progetti di dialogo intergenerazionale nonni/nipoti di cui si parlerà oggi, 25 giugno, nel centro sociale “Lo Svago” di via Basilea, con il relatore Giuseppe Troiano, a partire dalle ore 17. Anteas, oltre a servizi di tipo sociale come lo sportello di ascolto nei centri anziani, presenta progetti alle scuole della provincia di Pescara in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato.

“Questo è il risultato di un lavoro che abbiamo svolto con i ragazzi delle superiori nel 2023”, spiega Troiano. Alcuni ragazzi dell’Istituto Alberghiero “De Cecco” e del Liceo “Marconi” hanno intervistato i nonni sui loro ricordi del clima e sui cambiamenti percepiti negli anni. “Dalle loro attività è venuto fuori un mosaico di interviste, che ha arricchito la semplice lezione di tipo scientifico. Ringrazio il sindaco Chiara Trulli e l’assessore Nada Di Giandomenico che hanno voluto inserire questo appuntamento nel calendario di giugno”.

Secondo Anteas, il dialogo nonni/nipoti può contribuire ad affrontare la sfida epocale sul cambiamento climatico nella misura in cui con piccoli gesti quotidiani rispetteremo la natura e le sue inestimabili risorse. E’ necessario, pertanto, richiamare tutti al senso di responsabilità e all’impegno morale che deve coinvolgere i paesi del mondo al fine di consegnare alle future generazioni un pianeta più sano e vivibile.